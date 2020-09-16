مصطفى ثابت: "كلنا محتاجين علاج نفسي بعد جائحة كورونا" (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، أن مصر كانت من أفضل الدول في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة وأن الفيروس مازال موجودًا وأكثر شراسة وفقًا للتصريحات الأخيرة لمجلس الوزراء.





وقال "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية ": "كلنا محتاجين نتعالج نفسيًا بعد هذه الجائحة التي لم يشهدها العالم من قبل، وجاء قانون التصالح في ظل هذه الجائحة فكان لابد من التعامل مع المواطن مثلما قال الرئيس السيسي يجب أن يجد من يحنوا عليه".





وتابع: "تقنين الأوضاع يجب أن يتم بطريقة مريحة، لا تجعل المواطن يذهب إلى الوحدة المحلية، روحوا انتوا عن طريق إتاحة كل الإجراءات بطريقة إلكترونية، ويكون على المواطن مجرد الضغط فقط، وبعدها يذهب لدفع المبالغ المطلوبة".



