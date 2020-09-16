"ثابت": تنظيم انتخابات الشيوخ وامتحانات الثانوية رغم كورونا يؤكد قوة الدولة المصرية (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، أن الدولة المصرية نجحت في حدثين بامتياز وهما تنظيم امتحانات الثانوية العامة وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة كورونا، رغم أن الإقبال لم يكن كبيرًا.





وقال "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية، إن تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت يؤكد أن مصر دولة قوية.





وأشاد رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، بتجربة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الجهد المبذول لتطوير التعليم، واصفًا إياها بالتجربة الرائعة، مشددًا على أن المشكلة الأساسية لأولياء الأمور في الدرجات التي يتم تحصيلها وليس في التعليم والتعلم، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يعتمد على الفهم والتعلم، معقبًا: "وزير التعليم الحالي نسف الوضع القديم للتعليم، والهجوم عليه كان من بعض المغرضين".



