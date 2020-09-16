"ثابت": تنظيم انتخابات الشيوخ وامتحانات الثانوية رغم كورونا يؤكد قوة الدولة المصرية (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:51 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، أن الدولة المصرية نجحت في حدثين بامتياز وهما تنظيم امتحانات الثانوية العامة وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة كورونا، رغم أن الإقبال لم يكن كبيرًا.

وقال "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية، إن تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت يؤكد أن مصر دولة قوية.

وأشاد رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، بتجربة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الجهد المبذول لتطوير التعليم، واصفًا إياها بالتجربة الرائعة، مشددًا على أن المشكلة الأساسية لأولياء الأمور في الدرجات التي يتم تحصيلها وليس في التعليم والتعلم، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يعتمد على الفهم والتعلم، معقبًا: "وزير التعليم الحالي نسف الوضع القديم للتعليم، والهجوم عليه كان من بعض المغرضين".

وأردف، أن بناء الإنسان المصري الذي ناشد به الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم بالتعليم فقط، معقبًا: "نحن نتغير من وزير تعليم يشيل سنة ساتة ويحط سنة ساتة ويقسم الثانوية العامة لعامين، لوزير يتحرك وتحول رقمي في مجال التعليم والذي اختصرناه وتم تطبيقه خلال 6 شهور بدلًا من 10 سنوات بسبب أزمة كورونا"، مشددًا على أن البنية التحتية أنقذت مصر من كارثة كبرى في مجال التعليم في ظل كورونا.

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الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت مجلس الشيوخ كورونا التعليم

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