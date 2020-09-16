"الأوقاف" الفلسطينية تعلق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:47 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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علق مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

 

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان رسمي، إن هذا القرار جاء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وأضاف المجلس، أن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.

 

وذكر المجلس، أنه اتخذ القرار بعد استماعه لتوصيات المرجعيات الطبية والصحية الفلسطينية التي أوصت بذلك.

 

وأعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس علي الجبريني، مساء أمس عن وفاة مقدسية وإصابة 207 آخرين بالفيروس خلال الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في المدينة إلى 43 حالة منذ بداية انتشار الجائحة، فيما ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات النشطة حاليا إلى 1966 بعد تسجيل 148 حالة شفاء.

 

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