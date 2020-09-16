بفستان قصير.. نسرين آمين تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها، ظهرت فيه بفستان قصير، من إمام البحر، وبدأت بحركات تغازل بها جمهورها، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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