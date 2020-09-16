بهذه الكلمات.. زوجة رامى جمال تغازله عبر "الإنستجرام"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص المطربة ناريمان زوجة المطرب رامى جمال على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ناريمان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها مع زوجها رامى جمال، وعلقت قائلة"بتمنالك كل حاجة حلوة وبتمنالك تحقق كل حاجة بتتمناها ربنا يديك على اد قلبك الأبيض وطيبتك اللى مش شبه اللى حواليك ابدا دى، اشوفك زي مابتمني وبتتمني ويارب تبطل تقلش عليا وتبعتلي استيكرز غريبة أنا وأصحابك يارب".


يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ ساعة و نصف

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ أقل من نصف ساعة

"مؤبد".. تفاصيل العقوبة المنتظرة لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

03:00 م

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

04:01 م

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

03:33 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر