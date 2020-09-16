مورينيو يتحدى العالم: لن أغير فلسفتي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:47 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير عن تأثير الخسارة في الجولة الأولى من البريمرليج أمام إيفرتون على علاقته بدانيل ليفي، رئيس النادي.

 

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "جيوفاني لو سيلسو عاد وتعرض سيرجي أورييه لكدمة خفيفة في التدريبات، وبعيدًا عن تانجانجا الذي يحتاج بعض الأسابيع للعودة، كل شيء على ما يرام".

 

وأضاف: "سنترك 8 لاعبين خارج القائمة ضد لوكومويتف أما هاري كين فسيشارك.. ليست المرة الأولى التي أبدل فيها اللاعبين بين الشوطين، قمت بذلك مع داير أمام أولمبياكوس، وهذه القرارات تكون من أجل الفريق".

 

 

وتابع: "دعنا نرى ما سيحدث لنا، لم أحب أبدًا بدء المسابقة مع سوق انتقالات مفتوح.. قدمت رؤيتي في وثيقة مكتوبة 3 أو 4 مرات منذ وصولي، والسيد ليفي سيتخذ القرارات، وتقاريري مبنية على معرفتي وخبرتي، ونتيجة واحدة لن تغير أفكاري منذ شهور".

 

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