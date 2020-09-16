نسرين طافش تشارك جمهورها بصور من كواليس "الوجه الآخر "

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نسرين طافش التفاعل الدائم مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت جمهورها منذ قليل بمجموعة صور لها من كواليس مسلسل "الوجه الآخر " ، وعلقت علي الصور قائله :" كواليس مسلسل الوجه الآخر ".

وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : حبيبتي الناجحة المتألقة بالدور وحديث كل الناس ماشاء الله.

مسلسل "الوجه الآخر " يعرض من السبت للأربعاء من كل اسبوع الساعة الحادية عشر مساءً.

الوجه الآخر" يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.


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