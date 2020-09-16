جلسة الختام .. تباين بمؤشرات بورصة الكويت اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:21 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات حيث هبطت كل المؤشرات  باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحاً 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 51.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5933.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.82 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.66 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 450.6 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14350 صفقة، 


وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%.

 
وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.21%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة سنام العقارية بنسبة 8.77%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 31.63% يليه سهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.80%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 7.69%.

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