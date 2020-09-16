جلسة الختام .. تباين بمؤشرات بورصة الكويت اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات حيث هبطت كل المؤشرات باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحاً 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 51.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5933.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.82 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.66 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 450.6 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14350 صفقة،









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%.



