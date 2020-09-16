جرحى بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا بسوريا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:41 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلن الهلال الأحمر السوري، اليوم الأربعاء، إصابة شخصين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقال الهلال الأحمر السوري، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إنه سمع صوت انفجار في حي المطار في المدينة.

 

 وتوجهت فرق الإسعاف الأولي، إلى مكان الحادث و"نقلت مصابا باتجاه المركز ليتلقى الإسعافات الأولية العاجلة ضمن النقطة الطبية، وآخر إلى المشفى".

 

وأفادت وكالة "سانا"، بأن العبوة "زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في المدينة"، دون أن ترد معلومات إضافية عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

 

وكان ريف مدينة درعا، شهد انفجارات متفرقة كان آخرها أواخر الشهر الماضي حين أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة إلى مقتل طفل وإصابة 4 آخرين في مدينة داعل في ريف المحافظة الشمالي.

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