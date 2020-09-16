نصر محروس ينفي لـ"الفجر الفني" فسخ تعاقده مع بهاء سلطان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن منذ قليل المطرب بهاء سلطان، عن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزيك" للمنتج نصر محروس، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى المنتج نصر محروس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" ما أعلنه الفنان بهاء سلطان، فقال: "كذب، الكلام ده محصلش، المحكمة موجودة وروحوا اسألوا، وهي حكمت لصالحي مش لصالح بهاء، وتم رفض الدعوى الفرعية اللي رافعها شكلًا وموضوعًا، وألزمته أيضًا بالتنفيذ العيني للعقد وملحقه يعني الألبومين الباقيين".

جدير بالذكر أن سلطان، كتب على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك” منذ قليل: "الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)، إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

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