الخطوط السعودية: لا يتطلب إجراء فحص كورونا للأطفال
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:37 م
الفجر السعودي
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أوضحت الخطوط السعودية، أنه لا يتطلب إجراء فحص «PCR» للأطفال أقل من 6 أعوام.
يأتي ذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تحليل الـPCR مطلوب للأطفال أقل من ٤ سنوات للرحلات الدولية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «حسب إفادة القسم المختص لا يتطلب إجراء فحص pcr للأطفال أقل من 6 سنوات».
وكشفت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري.
وأوضحت السعودية: «وفقًا للتوجيهات، سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. نلقاكم قريبًا».
يأتي ذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تحليل الـPCR مطلوب للأطفال أقل من ٤ سنوات للرحلات الدولية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «حسب إفادة القسم المختص لا يتطلب إجراء فحص pcr للأطفال أقل من 6 سنوات».
وكشفت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري.
وأوضحت السعودية: «وفقًا للتوجيهات، سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. نلقاكم قريبًا».