الخطوط السعودية: لا يتطلب إجراء فحص كورونا للأطفال

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أوضحت الخطوط السعودية، أنه لا يتطلب إجراء فحص «PCR» للأطفال أقل من 6 أعوام.

يأتي ذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تحليل الـPCR مطلوب للأطفال أقل من ٤ سنوات للرحلات الدولية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «حسب إفادة القسم المختص لا يتطلب إجراء فحص pcr للأطفال أقل من 6 سنوات».

وكشفت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن أنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري.

وأوضحت السعودية: «وفقًا للتوجيهات، سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. نلقاكم قريبًا».

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