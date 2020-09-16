"متعودين على كدا".. أقوال مثيرة لـ أحمد حسن وزينب أمام النيابة

فتحت نيابة البساتين، التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بشأن فيديو المقلب الذي أقدمت عليه الأم تجاه ابنتها، حيث ظهرت فيه ووجها بطلي باللون الأسود مما دل على ترهيب وتخويف الطفلة وصراخها.





وقال اليوتيبر وزوجته في تحقيقات النيابة، إنهما لم يقصدا إيذاء طفلتهما أو تخوفيها بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أنهما يخافا عليها.





وأضافا، أنهما اعتادا على هذه الفيديوهات لكي تكون لها ذكري في المستقبل عندما تكبر الطفلة.





وتعود البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.





ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائري بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته.







