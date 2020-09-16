عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يفتتح عددا من المنشآت التعليمية
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:24 م
رقية جمال
Advertisements
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
حيث افتتح الرئيس السيسي، على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وافتتاح كلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس.
كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.