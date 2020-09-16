مستعينًا بآية قرآنية.. بهاء سلطان يعلن فسخ عقده مع نصر محروس



وكشف المنتج نصر محروس، منذ أيام عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان.





وقال "نصر" من خلال لقاء مع "ET بالعربي": "الناس فاكرة إني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعمله شغل!".



واستكمل قائلًا: "طب هل ده يصح وإحنا بنا قضية وفي عقد والمفروض ان يمضي عقد تاني وإزاي روتانا تعمل كده!؟".



يذكر أن أحدث أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية إعلان لأحد البنوك وتحمل عنوان "إنت إستثنائي" وقدمها مع الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها.





"إن ينصركم الله فلا غالب لكم" بهذه الآية القرآنية أعلن المطرب بهاء سلطان، عن فسخ عقده مع المنتج نصر محروس عقب تعليق قضيته عدة سنوات في المحاكم.وكتب بهاء، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،:" الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك( نصر محروس ).