الرئاسة الفرنسية: لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:21 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
Advertisements

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام لبنانية، عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان للمرة الثالثة في أكتوبر المقبل.

 

وأفادت وسائل الإعلام بأن ماكرون أكد لنظيره اللبناني خلال اجتماعهما في القصر الجمهوري ظهر اليوم، أن فرنسا ستقف إلى جانب لبنان ولن تترك اللبنانيين بهذا الظرف الصعب.

 

وأعرب ماكرون عن استعداده للتدخل عند الضرورة لإزالة العقبات من دون أن يعني ذلك تدخلا بالشؤون اللبنانية، مشددا على ضرورة نجاز الإصلاحات، وقال للرئيس ميشال عون: "يمكنك الاعتماد على فرنسا، ويجب أن يتعافى لبنان لأنه مميز وهذه خصوصيته وهذا لسان حال المجتمع الدولي".

 

وقال ماكرون إن بلاده جاهزة للمساعدة بتحقيق خطة النهوض المطلوبة ضمن الإصلاحات، مضيفا أن المساعدة لإزالة آثار انفجار مرفأ بيروت مستمرة إلى حين إنجاز الفرق المعنية مهمتها بالتعاون مع الجيش.

 

واعتبر ماكرون أن طرح عون للدولة المدنية عامل مهم، قد يحد من المناكفات التي تحصل بين أبناء الوطن الواحد، قائلا: "فرنسا تدعم كل الخيارات التي يلتقي عليها اللبنانيون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان فرنسا الرئاسة الفرنسية الحكومة اللبنانية

أخبار تهمك

السيسي لوزير الاتصالات: "دي مش خناقة دا شغل" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

منذ 34 دقيقة

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ ساعة و نصف

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الفئات المسموح لها بالعمرة مع قرب افتتاح الحرم المكي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يضغط على سواريز الرحيل لهذا النادي

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

فرنسا: ماكرون لن يعيد تشكيل حكومته قبل الجمعة القادم

الإليزيه: ماكرون يزور العراق خلال الأشهر القادمة

الحريري: فرنسا وافقت على منح لبنان قرض بـ400 مليون يورو

المبعوث الفرنسي يصل إلى بيروت قريبًا

رفيق شلالا: مؤتمر باريس يؤكد الثقة الدولية في بيروت

قصر الإليزيه: ماكرون يزور بيروت في أول سبتمبر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

01:32 م

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

12:55 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر