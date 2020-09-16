السيسي لوزير الاتصالات: "دي مش خناقة دا شغل" (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".





وعقب الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "دي مش خناقة دا شغل".



