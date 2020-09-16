السيسي لوزير الاتصالات: "دي مش خناقة دا شغل" (فيديو)
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:19 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".
وعقب الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "دي مش خناقة دا شغل".
وتابع، أننا نخرج مئات الآلاف من الطلاب سنويًا ولكن الأهم هل هم مؤهلين لسوق العمل الجديد.
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