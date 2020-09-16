"عربية البرلمان" تُثمن التعاون بين القاهرة والخرطوم لتبادل الخبرات في أنظمة النقل الجوى

أكد أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة والخرطوم، مشددا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال أنظمة النقل الدولي وتبادل الخبرات بين البلدين، وعلى أهمية القضايا التي ناقشها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني في المكالمة الهاتفية مع المهندس هاشم بن عوف، وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.





وأكد " أباظة" في بيان، اليوم الأربعاء، أهمية تأكيد الوزيرين على عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني وأن هناك ترابطًا تاريخيًا وجغرافيًا مشتركًا بين مصر والسودان، حيث تم مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصري والسوداني، مشيدا بإبداء وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة وتأكيده حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.





وأكد النائب أن الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أكبر اهتمام للعلاقات مع مختلف الدول العربية والافريقية، مشيرًا إلي أن التاريخ والواقع أكدا أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين شعبي وادى النيل.



