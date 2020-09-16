التعليم العالي: 48 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الجامعات الحكومية خلال 6 سنوات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه خلال عام 1950 كان عددنا 20 مليون نسمة وفي 2050 سنصل إلى 160 مليون نسمة، ونتوقع في 2030 ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي لـ40%.





وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات في الجامعات الحكومية بلغ 48 مليار جنيه خلال 6 سنوات، موضحًا أن الجامعات الحكومية تستوعب 80% من طلاب الجامعات.





وأكد، أن الدولة تعمل على تنفيذ البنية التحتية المعلوماتية لربط كافة الجامعات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، حريص على دعم التقدم والتطوير بالجامعات المصرية، وصدق على اعتماد 6 مليار جنيه لدعم البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية.



