وزير التعليم العالي: الجامعة المصرية اليابانية كانت حلما وأصبح واقعا بدعم السيسي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر كانت تحلم بالشراكات مع مؤسسات علمية كبيرة وأصبح هذا الحلم واقعا الآن نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نحتاج إلى توفير أماكن بالجامعات لمواكبة الزيادة السكانية المستقبلية.

وأكد، أن حلم وجود الجامعة المصرية اليابانية أصبح واقعًا، بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع وزير التعليم العالي، أننا نعمل على تغيير مفهوم المجتمع تجاه المخاوف من العلوم والبرامج التعليمية الجديدة.

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