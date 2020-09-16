عاجل.. فسخ عقد بهاء سلطان مع نصر محروس

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تم فسخ العقد بين المنتج نصر محروس، والمطرب بهاء سلطان، حيث أصبح بهاء حاليًا غير مرتبط بأي شركة انتاج.

وكشف المنتج نصر محروس، منذ أيام عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان.

وقال "نصر" من خلال لقاء مع "ET بالعربي": "الناس فاكرة إني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعمله شغل!".

واستكمل قائلًا: "طب هل ده يصح وإحنا بنا قضية وفي عقد والمفروض ان يمضي عقد تاني وإزاي روتانا تعمل كده!؟".

يذكر أن أحدث أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية إعلان لأحد البنوك وتحمل عنوان "إنت إستثنائي" وقدمها مع الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها.

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