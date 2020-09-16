الفنون الروسية بعيون مصرية في نادى فنون الأوبرا بدمنهور
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:10 م
نور طلعت
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ينطلق الموسم الرابع لنادى فنون الاوبرا بمسرح اوبرا دمنهور فى السادسة مساء الجمعة 18 سبتمبر حيث يتم عرض فيديو عن المشوار الفنى لعارضة الباليه الروسية الشهيرة أنا بافلوفا يليه فيلم تسجيلى قصر يتناول اعرق المسارح فى روسيا ويعقبه حوارًا فنيًا مع كل من الدكتورة سحر حلمى العارضة الاولى لفرقة باليه اوبرا القاهرة، الدكتور أسامة السروى أستاذ النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مارات جاتين القنصل ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية وتقدمه التشكيلية إيمان مكاوى ويصاحبه معرض روسيا بعيون مصرية ويضم عدد من اعمال الدكتور أسامة السروي ويستمر لمده أسبوع.
يشار ان فعاليات نادى فنون الاوبرا تهدف الى التعريف بمختلف الوان الابداع العالمى وشرح عناصرها وتقنياتها المتنوعة بهدف تنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب ويشارك فيها نخبة من الفنانين والمثقفين في مصر.