الفنون الروسية بعيون مصرية في نادى فنون الأوبرا بدمنهور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

ينطلق الموسم الرابع لنادى فنون الاوبرا بمسرح اوبرا دمنهور فى السادسة مساء الجمعة 18 سبتمبر حيث يتم عرض فيديو عن المشوار الفنى لعارضة الباليه الروسية الشهيرة أنا بافلوفا يليه فيلم تسجيلى قصر يتناول اعرق المسارح فى روسيا ويعقبه حوارًا فنيًا مع كل من الدكتورة سحر حلمى العارضة الاولى لفرقة باليه اوبرا القاهرة، الدكتور أسامة السروى أستاذ النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مارات جاتين القنصل ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية وتقدمه التشكيلية إيمان مكاوى ويصاحبه معرض روسيا بعيون مصرية ويضم عدد من اعمال الدكتور أسامة السروي ويستمر لمده أسبوع. 

يشار ان فعاليات نادى فنون الاوبرا تهدف الى التعريف بمختلف الوان الابداع العالمى وشرح عناصرها وتقنياتها المتنوعة بهدف تنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب ويشارك فيها نخبة من الفنانين والمثقفين في مصر.

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ 35 دقيقة

باتريس كارتيرون في العملاق السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

كيليان مبابي يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يطلب مدافع أياكس لبرشلونة

منذ 34 دقيقة

خزينة الأهلي تتكبد 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة بدر بانون

منذ أقل من ساعتين

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يطرد سيميدو لضم لاعب أمريكي لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ 42 دقيقة

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

12:55 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

11:20 ص

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

01:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر