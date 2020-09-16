طارق رمضان يعتذر عن قيادة ترسانة السويس بالقسم الرابع

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تقدم طارق رمضان المدير الفني لفريق ترسانة السويس البحرية أحد أندية القسم الرابع، بالاعتذار عن الاستمرار مع الفريق نظرا لظروف خاصة.

وأعلن رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رغم من عدم بدايه العمل اتقدم بالاعتذار عن قياده الفريق الاول بنادى ترسانه السويس البحريه، نظرا لظروف عملى مع تمنياتى بالتوفيق لنادى ترسانه السويس البحريه" .

وجدير بالذكر، أن مسؤولو مجلس إدارة الترسانة برئاسة عصام مغربي، أعلنوا منذ أيام تولي طارق رمضان قيادة الفريق، لأبناء فريق قوى قادر على المنافسة الموسم المقبل بدورى القسم الرابع، قبل أن يعتذر عن المهمه.

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