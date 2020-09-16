ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن إلى 13.39 مليار دولار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
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 أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني يوم الأربعاء ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في أول ثمانية أشهر من العام الحالي عشرة بالمئة مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية أغسطس آب نحو 13.39 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وقال البنك في نشرته الشهرية على الموقع الإلكتروني إن سبب الارتفاع في احتياطي العملات يعود إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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