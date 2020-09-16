نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت مصدر مطلع، أن نجم إنبي يكثف من ضغوطاته على إدارة النادي البترولي، من أجل السماح له بالانتقال إلى النادي الأهلي.


ويسعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب كريم فؤاد، الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار إليه من نادي النجوم.


وأكد المصدر، أن اللاعب أخبر إدارتي إنبي والنجوم، برغبته في الرحيل لصفوف القلعة الحمراء، بدءاً من الموسم المقبل.


ونال اللاعب إشادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ولجنة التخطيط لفريق كرة القدم، بسبب صغر سنه، وقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.


ويريد الأهلي بشكل عاجل، التعاقد مع ظهير أيمن جديد، تعويصضاً لنجم الفريق أحمد فتحي، المنتظر رحيله إلى بيراميدز.


ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل، في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

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