زياد برجي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع نانسي عجرم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يتعاون النجم والملحن زياد برجي،مع الفنانة نانسي عجرم، في ألبومها الغنائي الجديد حيث يقوم بتلحين أغنية من ضمن أغاني الألبوم والمفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة وخاصة فور هدوء الأوضاع السياسة في لبنان وعودة الحياة الطبيعية عقب الانفجار الذي تم ببيروت في الشهر الماضي.

وقال زياد،في تصريح خاص ل"الفجر الفني"،:" أتعاون مع النجمة نانسي، في أغنية جديدة تحمل عنوان"بدي حدا حبو" وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وتوزيع هادي شرارة، ومن ألحاني".

وأضاف زياد،قائلًا،:"الأغنية ضمن أغاني الألبوم ولا أعلم متى سيتم طرحه بالضبط، وأتمنى أن الأغنية تنال اعجاب الجميع فور طرحها".


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