برشلونة يضغط على سواريز الرحيل لهذا النادي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، داخل قلعة كامب نو.

رفض المدرب الهولندي كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة إستمرار لويس سواريز داخل كامب نو في الموسم الجديد.

واستعبد كومان سواريز من قائمة الفريق التي لعبت أولى مباريات الموسم الودية أمام ناستيك، في إشارة لخروجه من خططه، إلا أن اللاعب يصر على البقاء.

من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة اقترحت على سواريز قبول عرض يوفنتوس، في حال منحه الأخير راتبًا أقل مما يتقاضاه في "كامب نو"، فإن النادي الكتالوني سيدفع الفرق.

وكان سواريز طلب الحصول على راتب الموسم المتبقي في عقده مع برشلونة كاملًا، للموافقة على الرحيل.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن ممثلي الأوروجوائي يرون أن سواريز يتلقى معاملة غير محترمة من برشلونة، رغم أنه صنع التاريخ مع النادي الكتالوني.

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