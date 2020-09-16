صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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شهدت الساعات الأخيرة، تراجع ملحوظ في صفقة إتمام انتقال الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، إلى النادي الأهلي بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء ذلك بعد تراجع الفريق السعودي، عن فكرة رحيل لاعبه المحترف، مبديًا تمسكه باستمراره بين صفوفه، خلال الموسم الجديد.

وبالرغم من وعود الفريق السعودي للنادي الأهلي والاقتراب من حسم الأمور، وما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأمور المادية مع النادي واللاعب، إلا أنه تراجع في عملية البيع.

وكان والد ووكيل أعمال اللاعب، أكد في تصريحات إعلامية، أن يوسف البلايلي بات قريبًا من المارد الأحمر، ولكن يتبقى الاتفاق المادي، بالإضافة إلى تقارير أفادت بوجوده في القاهرة الجمعة المقبلة لتوقيع الكشف الطبي.

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