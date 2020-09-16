تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن صفقة ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي إلى برشلونة الإسباني المحتملة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أصبحت معلقة لأسباب مادية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مسئولي ليون لم يتلقوا بعد أية عروض رسمية من برشلونة بشأن التعاقد مع ممفيس ديباي وذلك على الرغم من تأكيدات صحيفة تيليجراف الهولندية أن النجم الهولندي أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى برشلونة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر في وسائل الإعلام الإسبانية أن صفقة ديباي تتوقف على مدى نجاح برشلونة في التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يريدهم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد في الموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن رغبة كومان في التعاقد مع ديباي تتوقف على النجاح في التخلص من الثنائي الأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديباي سيكون على رأس تشكيلة فريق ليون في مباراته الليلة أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من رغبة رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون في استمرار ديباي حتى نهاية عقده في صيف 2021 إلا أنه لن يمانع بيع النجم الهولندي قبل غلق نافذة الانتقالات في 5 أكتوبر المقبل.



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