لافتة إنسانية من الرئيس لطالبة من ذوي الاحتياجات: "نفسك في إيه يا بابا" (فيديو)

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالب اثنين من النماذج المشرفة لطلاب الثانوية العامة، معقبًا: "أنتو بتدونا الأمل رغم كافة التحديات سوف نتجاوزها وننجح فيها، أنا مش عارف أقدملكم إيه".



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، مخاطبًا الطالب محمد علي، المُصاب بسرطان في الدم، والحاصل على 97.5% والتحق بكلية طب الأسنان، واستطاع تحقيق حلمه بإسعاد والدته،:"نفسك في إيه"، مما دفع الطالب لطلب إقامة مستشفى في بلده، ليعقب الرئيس: "إحنا نفسنا يتعمل مستشفى في كل مكان، لاجل خاطرك يا محمد حاضر".



فيما خاطب الطالبة رودينا سعد، منذ ذوي الاحتياجات الخصة، والحاصلة على المركز الاول على مستوى الجمهورية للمكفوفين بمجموع 97.5%، وسوف تلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قائلًا: "بحييكي على التغلب على الظروف الصعبة، نفسك في إيه يا بابا"، لتُجيبه انها تكتب مقالات وقصص قصيرة، وتتمنى أن تصبح صحفية ليكون لها دور في مساعدة المواطنين وتسليط الضوء على مشاكلهم.

