عاجل.. القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

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بعد إثارة الجدل التي حدثت بسبب اليوتيوب أحمد حسن وزينب، قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، بالقبض عليهما وذلك بسبب قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.







وقامت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بالقبض على أحمد حسن وزينب، بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للٱمومة والطفولة بلاغا ضد الثنائي بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، وتم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بنطاق البساتين، وهم أحمد حسن حسين 26 سنة، وزينب محمد رجب زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.



يشار إلي أن أحمد حسن وزينب، يقومون باستغلال أبنتهم من أجل تقديم فيديوهات، حيث ظهرت زينب خلال الفيديو، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.