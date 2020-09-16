روسيا تسجل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:43 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر زيادة في عدد المرضى منذ أواخر يوليو الماضي.

 

وقد رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 5670 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 5529 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 26 يوليو عندما تم تسجيل 5765 إصابة خلال 24 ساعة.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 23.1% من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال آخر 24 ساعة 132 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 150 وفاة في اليوم السابق.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، ارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح 1079519 إصابة مؤكدة منها 18917 حالة وفاة و170488 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ271 حالة نشطة منذ أمس).

 

وغادر 5809 مرضى المستشفيات الروسية منذ أمس بعد الشفاء التام من كورونا، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 890114 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 41.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 301 ألف منها خلال اليوم الأخير، ولا يزال أكثر من 223 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

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