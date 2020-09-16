السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المعلم والطبيب يقوم بأقدس مهمة وهي بناء وصحة الإنسان.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم زيادة الإعفاء الضريبي للمعلمين 60%، وزيادة الكادر من 10-12%، وهذا ليس كافي، مناشدًا رئيس الوزراء ووزراء التعليم بدراسة تحسين أجور المعلمين وعرض الأمر عليه لاتخاذ قرار بشأنهم.



وتابع مداعبًا وزير التعليم: "شكرًا افتكر الناس يكونوا راضيين عنك دلوقتي".

