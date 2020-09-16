السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المعلم والطبيب يقوم بأقدس مهمة وهي بناء وصحة الإنسان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم زيادة الإعفاء الضريبي للمعلمين 60%، وزيادة الكادر من 10-12%، وهذا ليس كافي، مناشدًا رئيس الوزراء ووزراء التعليم بدراسة تحسين أجور المعلمين وعرض الأمر عليه لاتخاذ قرار بشأنهم.

وتابع مداعبًا وزير التعليم: "شكرًا افتكر الناس يكونوا راضيين عنك دلوقتي".

أخبار تهمك

كيليان مبابي يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

باتريس كارتيرون في العملاق السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

منذ ساعتين و 6 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ 38 دقيقة

توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم جاريث بيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 14 ساعة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 11 ساعة

خزينة الأهلي تتكبد 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة بدر بانون

منذ أقل من ساعتين

كومان يطرد سيميدو لضم لاعب أمريكي لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

12:55 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

11:20 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر