السيسي: وجود الأطفال في المنزل عبء إضافي على المرأة العاملة

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ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة بدراسة أزمة المرأة العاملة مع عدم ذهاب أبناءها للمدرسة سوى يومين فقط في الأسبوع، معقبًا: "وجود الأطفال في البيت عبء إضافي".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العقل الهائل بدون جسم قوي يمثل نقطة ضعف، ولا يمكن ان يكون هناك إنسان درجاته العلمية عالية ولياقته البدنية والصحية أقل.



وأعرب الرئيس، عن امله أن تتضمن المناهج أنشطة رياضية إلكترونية للأطفال في المنازل لحثهم على ممارسة الرياضة.

