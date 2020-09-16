شالكه يعلن تعاقده مع باسينسيا مهاجم فرانكفورت على سبيل الإعارة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي جونسالو باسينسيا على سبيل الإعارة لموسم واحد من صفوف اينتراخت فرانكفورت.

وقال يوخين شنايدر مدير الكرة في شالكه "سعداء بنجاحنا في إتمام التعاقد مع جونسالو باسينسيا".

وأضاف "المزيج بين الناحيتين الجسدية والفنية هو ما يميز طريقة لعبه، جونسالو سيجعلنا أكثر خطورة ولا يمكن توقعنا في الثلث الأخير".

ويحق لشالكه أن يضم باسينسيا بشكل نهائي في نهاية الموسم.

من جانبه قال المهاجم البرتغالي "لا أطيق الانتظار لكي أبدأ مشواري، المحادثات مع يوخين شنايدر والمدرب ديفيد فاجنر كانت رائعة لقد أقنعاني بالخطط التي وضعها شالكه".

وانضم باسينسيا إلى فرانكفورت في صيف 2018 قادما من بورتو، وخلال 34 مباراة له مع الفريق سجل عشرة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة

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