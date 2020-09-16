السيسي يشكر وزير التعليم على جهده: "ما حدث كان حلم"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لوزير التعليم على جهد السنوات الماضية لبناء مناهج من أفضل مناهج التعليم في العالم، معقبًا: "كان حلم بالنسبة لنا نصل لمناهج مقدرة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المسار الذي تحركنا فيه كبير وتطوير منظومة التعليم واجه حملات تشكيك كثيرة خلال الفترة الماضية، وعلينا أن ننتبه.

وأضاف أن الدولة بذلت جهد كبير لتحقيق ما تم إنجازه، ولكن انجاح ذلك يتوقف على التعاون بين الشعب والحكومة.

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