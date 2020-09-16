دفاع محمد رمضان يفجر مفاجأة خلال الاستئناف علي حكم حبسه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
استمعت محكمة جنح مستأنف الدقى، لدفاع الفنان محمد رمضان خلال جلسة الإستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب  الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

وطلب محمد الجندي، الحاضر عن محمد رمضان، استدعاء المجنى عليه المدعى بالحق المدنى لمناقشته في أمور جوهرية، لإثبات استحالة وقوع الواقعة كما رواه المجنى عليه، وتجهيز القاعة بالمساعدات الفنية على نفقة المتهم.

كما قال الجندى، أن المدعى بالحق المدنى اقام دعوات بأن المتهم أثناء تواجده في افتتاح القناة الاولى قال أنه يمتلك فيديو إذا بإذاعته سيعتذر الجموع له، بل سيتم تقديم الطيار للمحاكمة الجنائية.


كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أصدرت محكمة جنح الدقى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ نصف ساعة

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 11 ساعة

باتريس كارتيرون في العملاق السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم جاريث بيل

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يطرد سيميدو لضم لاعب أمريكي لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للشعب المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ 38 دقيقة

تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ 33 دقيقة

كيليان مبابي يصدم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خزينة الأهلي تتكبد 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة بدر بانون

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

12:55 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

11:20 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر