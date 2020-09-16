دفاع محمد رمضان يفجر مفاجأة خلال الاستئناف علي حكم حبسه

Advertisements

استمعت محكمة جنح مستأنف الدقى، لدفاع الفنان محمد رمضان خلال جلسة الإستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.



وطلب محمد الجندي، الحاضر عن محمد رمضان، استدعاء المجنى عليه المدعى بالحق المدنى لمناقشته في أمور جوهرية، لإثبات استحالة وقوع الواقعة كما رواه المجنى عليه، وتجهيز القاعة بالمساعدات الفنية على نفقة المتهم.



كما قال الجندى، أن المدعى بالحق المدنى اقام دعوات بأن المتهم أثناء تواجده في افتتاح القناة الاولى قال أنه يمتلك فيديو إذا بإذاعته سيعتذر الجموع له، بل سيتم تقديم الطيار للمحاكمة الجنائية.





كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.



أصدرت محكمة جنح الدقى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".



وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه.