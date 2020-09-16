ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي 2020 وطرق الدفع عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
التلفون الارضي
التلفون الارضي
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ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي 2020 وطرق الدفع عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we)

خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي | دائما يشهد محرك البحث العالمي “جوجل” ارتفاع كبير في مؤاشرات البحث عن كيفية الإستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي وطرق الدفع دون الحاجة للذهاب لفروع الشركة المصرية للإتصالات للإستعلام، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح المواطنين المصريين يبحثون عن أسرع الطرق التي يؤدون بها خدماتهم، وحرصا على سلامتهم أتاحت شركة “WE”  طرق للإستعلام عن الفاتورة والدفع أيضا دون الحاجة للذهاب للسنترال.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي
قامت الشركة المصرية للإتصالات بإتاحة رابطا إلكترونيا للمواطنين ليتمكنوا من خلاله الإستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي وكذلك اتاحة الدفع من خلاله، ومن المعروف أن فاتورة التلفون الأرضي تصدر بشكل ربع سنوي أي تصدر كل ثلاث أشهر، وغالبا تصدر في منتصف الشهر أي يوم 15 من الشهر التي تصدر فيه وتستمر لمدة شهر سماح للدفع حتى لايتعرض المواطن لفصل الحرارة عن الهاتف.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي 2020 وطرق الدفع
- الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات (اضغط هنا).
- كتابة كود المحافظة متبوعا برقم التلفون الأرضي.
- الضغط على دفع الفواتير.
- بعد ظهور قيمة الفاتورة المستحقه في حالة الدفع من خلال الموقع يتم الضغط على سداد.
- أو يتم الإستعلام والدفع من خدمات فوري في المحالات التجارية برقم الهاتف فقط.
- يتم الدفع من خلال الموقع من خلال فيزا أو ماستر كارد.

ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التلفون الارضي 2020 وطرق الدفع عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we)

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