أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأمريكي وأُغلقت موانئ تصدير يوم الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة “تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط...بسالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا”.

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.

وقالت آي.إن.جي للأبحاث “إذا رأينا رقما مماثلا... للانخفاض الذي أعلنه معهد البترول الأمريكي أثناء الليل، فمن المرجح أن يقدم ذلك بعض الدعم الفوري للسوق”.

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