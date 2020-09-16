السيسي: مستعد للسؤال.. وطالما طرحت موضوع بفضل الله حلوله عندي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلام والجامعات المصرية بمختلف المحافظات بعقد ندوات للحديث عن التحديات على أرض الواقع لتشكيل رأي عام حقيقي واعي لقضايا ومتفهم لتحدياته.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء،: " طالما طرحت الموضوع بفضل الله حلوله عندي".

وأضاف،: "مستعد أسأل عن كل عمل أقوم به من منظور علمي، اللي احنا بنعمله والله ما يتعمل"، منوهًا بأن الدولة في الماضي تقاعست في شرح حقيقة الوضع لشعبها.

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