أحمد سعد: لهذا السبب عملت عملية تجميل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان أحمد سعد، عن حقيقة خصوغة لعمليه تجميل الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.



وأكد " سعد بحسب خلال برنامج ET بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".

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