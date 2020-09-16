أحمد سعد: لهذا السبب عملت عملية تجميل

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كشف الفنان أحمد سعد، عن حقيقة خصوغة لعمليه تجميل الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.







وأكد " سعد بحسب خلال برنامج ET بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.



وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".