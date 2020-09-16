تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.26% خلال تعاملات اليوم









إستهلت بورصة مسقط تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26 %، عند مستوى 3668.31 نقطة، فاقداً 9.46 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 483.1 ألف سهم، بتنفيذ 52 صفقة، بقيمة تداول 69.53 ألف ريال. .





وتأثر أداء المؤشر بتراجع سهمين، وتراجع النهضة للخدمات بنسبة 1.77 %، وبنك مسقط 1.6 %، في الساعة 10:45 بتوقيت مسقط.





وشهدت مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي تراجعاً في تلك الأثناء، ليهبط الأول 0.21 %بضغط النهضة للخدمات المتقدم على المتراجعين في تلك الأثناء ، وتجاهل قطاع الخدمات صدارة الجزيرة للخدمات بنسبة 0.58 % في ذلك التوقيت ، وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.19 %، بضغط بنك مسقط.





وعلى الجانب الآخر استقر مؤشر قطاع الصناعة دون تغير عن مستوياته السابقة.







