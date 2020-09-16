تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.26% خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
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إستهلت بورصة مسقط تعاملات  جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26 %، عند مستوى 3668.31 نقطة، فاقداً 9.46 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاءوبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 483.1 ألف سهم، بتنفيذ 52 صفقة، بقيمة تداول 69.53 ألف ريال..

وتأثر أداء المؤشر بتراجع سهمين، وتراجع النهضة للخدمات بنسبة 1.77 %، وبنك مسقط 1.6 %، في الساعة 10:45 بتوقيت مسقط.

وشهدت مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي تراجعاً في تلك الأثناء، ليهبط الأول 0.21 %بضغط النهضة للخدمات المتقدم على المتراجعين في تلك الأثناء ، وتجاهل قطاع الخدمات صدارة الجزيرة للخدمات بنسبة 0.58 % في ذلك التوقيت  ، وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.19 %، بضغط بنك مسقط.

وعلى الجانب الآخر استقر مؤشر قطاع الصناعة دون تغير عن مستوياته السابقة.



 

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