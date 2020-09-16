عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للشعب المصري

Advertisements

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بأن يعي جيدًا ما يسعى المشككين لتحقيقه.



وأشاد الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الاهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، بوعي المصريين في فهم ما يقوم به أهل الشر والمشككين للتشكيك فيما يتم من انجازات بهدف إسقاط الدولة.



وتابع، أن ما تم انجازه يفوق ما تم انجازه خلال 30-40 عام ويأتي المشككين ليتحدثوا عن أن ما يحدث ضد المواطنين، موضحًا أن عدد السكان سيصل لـ 193 مليون خلال 30 عاما، معقبًا: "أنتوا مستغربين أن معدلات العمل اللي بطلبها سريعة، والله ما سريعة هي معدلات متسارعة، لو عدد سكاننا ثابت مش هبقى قلقان من الفجوة الموجودة"، مشددًا على أن الدولة تخطط لمضاعفة كل ما لديها لمواجهة الزيادة السكانية المتوقعة خلال 30 عامًا.

