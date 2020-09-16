ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأربعاء
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشرها العام 0.48%، وارتفع السوق الأول 0.57%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.27% على الترتيب ، وشهدت البورصة حالة من النشاط في حركة التداولات، حيث بلغت الأحجام في تمام الساعة 9:25 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 66.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2380 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.13 مليون دينار.
وجاء سهم "يونيكاب" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بنمو نسبته 9.18%، فيما تصدر سهم "ثريـــا" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 8.77% ، وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 13.74 مليون سهم بقيمة 3.19 مليون دينار، ليرتفع السهم في تلك الأثناء 2.21%.
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