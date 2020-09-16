ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأربعاء

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشرها العام 0.48%، وارتفع السوق الأول 0.57%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.27% على الترتيب ، وشهدت البورصة حالة من النشاط في حركة التداولات، حيث بلغت الأحجام في تمام الساعة 9:25 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 66.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2380 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.13 مليون دينار.



