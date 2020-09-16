تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، عددًا من قرارات التعيين الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، والتي تضمنت تعيين الدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وتعيين الدكتورة سمية عبد السميع محمد إبراهيم الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، وتعيين الدكتور هشام خالد رشيد موسي الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعيين الدكتور خالد سلام مصيلحي سلام الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض النفسية والعصبية.





وكما تم تعيين الدكتور ياسر عبد العزيز عبد الحميد الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وتعيين الدكتور محمد حسين كامل السيد الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية، وتعيين الدكتور هشام السيد حسن السيد الاستاذ بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية، وتعيين الدكتورة حنان حسن صبري الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، وتعيين الدكتورة نجلاء إبراهيم محمد عزب الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية.





وشملت القرارات تعيين الدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، وتعيين الدكتورة أمال إبراهيم عبد العزيز الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم الصحة النفسية، وتعيين الدكتور هاني محمد يونس موسى الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم أصول التربية، وتعيين الدكتور أحمد حسن محمد عاشور الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم علم النفس التربوي، وتعيين الدكتور عماد يونس عبد الرحمن الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد الزراعي.





وتضمنت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة تعيين الدكتورة هدى علي سالم الجرحي الأستاذ بقسم الوراثة والهندسة الوراثية بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم الوراثة والهندسة الوراثية، وقيام الدكتور محمد شعبان محمد حسان الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الحيواني، وتعيين الدكتور نصر الله حسن عبد الحميد الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة منى فوزي عبد العزيز الأستاذ بقسم علم الحشرات بكلية العلوم رئيسا لمجلس القسم.



