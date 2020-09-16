عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت خارج التصنيف العالمي للتعليم، وأصبحت الأن في مرتبة متقدمة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك جامعات تفتتح لأول مرة هذا العام، والبرنامج الذي وضعته الدولة لتطوير التعليم الاساسي والعام مازال في مراحلة الأولية، ومع ذلك هناك تحسن ملحوظ في مستوى ومكانة التعليم في مصر.



وتابع، أن كل إجراء تقوم به الدولة نجد تشكيك من قوى الشر فيه بهدف إسقاط الوطن وليس مصلحة الوطن، معقبًا: "ده اتجاه هيعيش معانا وهنعيش معاه، كل حاجة هيقولوا أن ده يستهدف تضييع مكاسبك وضررك"، مستدلا على ذلك بالهجوم الشديد الذي تعرضت له مصر عند إنشاء قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن ما يتم من إجراءات يهدف لصالح المواطنين وليس للضغط على المواطن أو تعذيبه.

