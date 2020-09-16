"فون دير لاين": على الاتحاد الأوروبي أن يقود إصلاح منظمتا التجارة و الصحة العالمية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يؤمن إيمانا راسخا بالهيئات الدولية القوية وينبغي أن يقود إصلاحات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأخبرت فون دير لاين المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن الحاجة إلى تنشيط وإصلاح النظام متعدد الأطراف لم تكن ملحة أبدًا. واضافت "لقد تطور نظامنا العالمي إلى حالة شلل زاحف. واصبحت القوى الكبرى إما تنسحب من المؤسسات أو تأخذها كرهائن لمصالحها الخاصة.. نعم، نريد التغيير. لكن التغيير وفقًا للتصميم - وليس الدمار".

كما علقت علي أزمة البريكست قائلة أن كل يوم يمر يقلل من فرص إبرام اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا، محذرة لندن من أنه لم يتبق سوى "القليل من الوقت" لوضع اتفاق بحلول نهاية العام.

في خطابها السنوي الرئيسي حول السياسة، كرست فون دير لاين بضع جمل فقط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ركزت على التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الاستثمارات الرقمية والمناخية.

قالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي: "مع كل يوم يمر، تبدأ فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بالتلاشي". كما شددت على تفاوض كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتصديقهما على اتفاق الانفصال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذرت لندن من أن الاتفاقية "لا يمكن تغييرها أو تجاهلها أو عدم تطبيقها من جانب واحد".

واضافت "هذه مسألة قانون وثقة وحسن نية... الثقة هي أساس أي شراكة قوية". موضحة إن الكتلة "لن تتراجع أبدًا" عن اتفاق الانفصال البريطاني، الذي استغرق ثلاث سنوات للتفاوض عليه، لأنه كان يحمي السلام الحساس في جزيرة أيرلندا من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دخلت محادثات بريكست الآن في أزمة مرة أخرى حيث قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون مشروع قانون جديد للسوق الداخلية إلى البرلمان البريطاني من شأنه أن يقوض معاهدة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى زيادة خطر الانقسام الاقتصادي الأكثر ضررًا، والذي لا يمكن التوصل إليه بصفقة، والذي يتسارع في نهاية العام عندما ينتهي الجمود في بريطانيا بعد انتقال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة النجارة العالمية منظمة الصحة العالمية فون دير لاين البريكست

أخبار تهمك

كيليان مبابي يصدم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يقتحم صفقة جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ يوم

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 10 ساعات

خزينة الأهلي تتكبد 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة بدر بانون

منذ نصف ساعة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

منذ 42 دقيقة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

باتريس كارتيرون في العملاق السعودي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم جاريث بيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مدافع ريال مدريد إلى توتنهام

منذ 38 دقيقة

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"فون دير لين" على استعداد لمنح تمديد جديد لبريكست

مرشح الاتحاد الأوروبي: مستعدة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إذا لزم الأمر

المفوضية الأوروبية: بريكست ليس نهاية العلاقات مع بريطانيا

رئيس الحكومة البريطانية: سنخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

"بارنييه": قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا هذا الأسبوع

سفراء دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث طلب تأجيل بريكست

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:20 ص

عاجل.. السيسي: كل إجراء تقوم به الدولة لصالح المواطن وليس لتعذيبه

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم جاريث بيل

09:43 ص

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر