عاجل.. مدافع ريال مدريد إلى توتنهام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
ريجيلون
ريجيلون
الفجر الرياضي
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توصل نادي توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق مع ريال مديد لضم الظهير سيرجيو ريجيلون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن ضفقة ريجيلون إلى توتنهام قد تمت مقابل30  مليون يورو إجمالًا، بعد أن وافق اللاعب على الشروط الشخصية مع السبيرز.

 

وأشارت إلى أن عقد اللاعب سيمتد حتى عام 2025، مشيرًة إلى أن توتنهام قبل بالشروط التي وضعها ريال مدريد من أجل إتمام الصفقة وهي بند إعادة الشراء مقابل 45 مليون يورو خلال الموسم المقبلين.

 

 

وواصلت الصحيفة أن ريجيلون كان حريصًا على المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع يونايتد هذا الموسم، ولكن بمجرد أن أوضح يونايتد موقفه فيما يتعلق بشرط إعادة الشراء، كثف ممثلو اللاعب المفاوضات مع توتنهام.

 

 

 

ولعب صاحب الـ23 عامًا مع إشبيلية الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وشارك مع النادي الأندلسي في 38 مباراة خلال الموسم الماضي بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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