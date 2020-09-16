الصين تطلق تسعة أقمار اصطناعية للفضاء من البحر

أرسلت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، بنجاح تسعة أقمار اصطناعية إلى المدار، في أول إطلاق تجاري تجريه لصاروخ من منصة في البحر.

ووفقًا لوسائل إعلام صينية حكومية، أرسلت الأقمار الاصطناعية، التي يخص أحدها منصة (بيليبيلي) لتبادل لقطات الفيديو، بواسطة صاروخ من طراز لونج مارش 11 من البحر الأصفر، الثلاثاء.

ويذكر أن الصاروخ لونج مارش 11 مصمم للإطلاق بسرعة ومن مواقع إطلاق متحركة مثل سفينة، ويستخدم أساسا لحمل أقمار اصطناعية صغيرة.

وكانت السلطات الصينية، أطلقت الصاروخ لأول مرة من البحر في يونيو العام الماضي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الحكومية، عن لي تشونغ لي، مدير مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قوله إن "منصات الإطلاق البحرية ستزيد عدد مناطق الإطلاق الصينية، وستحسن كفاءة وسلامة ومرونة عمليات الإطلاق".

ولدى الصين ثلاثة مراكز للإطلاق الفضائي في البر، حيث تعود مراحل الصواريخ المستخدمة إلى الأرض وتشكل في بعض الأحيان خطرا على المناطق المأهولة. وسيقلل الإطلاق من البحر هذا الخطر.

وجعلت الصين برنامجها الفضائي أولوية قصوى في السنوات القليلة الماضية، حيث تسابق للحاق بالولايات المتحدة ولتصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030.