موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة الأهلي ومصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.









وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلق اللقاء بعد.









ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بينما يتواجد نادي مصر المقاصة في المركز السادس من جدول الدوري برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها كلا الفريقين.



