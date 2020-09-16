اندلاع حريق ضخم في ميناء أنكونا الإيطالي (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، باندلاع حريق ضخم في ميناء أنكونا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية جراءه.

 

وعلى الفور هرعت فرق الأطفاء إلى مكان الحادث والتعامل مع الحريق الذي اندلع في الساعة 00.30 من الليلة الماضية تقريبا وطال عدة مستودعات في الميناء.

 

وكان الحريق، تسبب في ظهور عمود دخان أسود يمكن رؤيته عن بعد عدة كيلومترات.

 

وأعلنت السلطات المحلية، إغلاق مدارس وجامعات ومتنزهات المدينة، كإجراء احترازي، بالإضافة إلى المواقع الرياضية، وطالبت السكان بالامتناع عن فتح النوافذ.

 

وقد أكد موظف في فندق محلي، سماع ثلاثة انفجارات على الأقل في الميناء، بحسب ما ذكر موقع Adnkronos الإخباري.

 

 وقال الموقع، إن ذلك أعاد إلى أذهان السكان المحليين الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس الماضي مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وأكد الموقع أن فرق الإطفاء تمكنت حتى الآن من إخماد الحريق، لكن الدخان الأسود يواصل انتشاره في المدينة.

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